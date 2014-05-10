Комикс для рекламной листовки

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Для рекламной листовки необходимо нарисовать комикс, иллюстрирующий выбор провайдера и подключение к Интернет. Стиль - ближе к минималистичному, юмор - приветствуется. Целевая аудитория слабо знакома с сетью и не привыкла ей пользоваться регулярно. Комикс должен цеплять внимание. И не должен восприниматься негативно людьми старшего возраста. Планируется 6-9 кадров. Есть приблизительный сценарий, в который можно вносить разумные коррективы.
Если сработает — будут еще аналогичные заказы.
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