Комикс для рекламной листовки

Иллюстрации и РисункиЗакрыт13 заявок188 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для рекламной листовки необходимо нарисовать комикс, иллюстрирующий выбор провайдера и подключение к Интернет. Стиль - ближе к минималистичному, юмор - приветствуется. Целевая аудитория слабо знакома с сетью и не привыкла ей пользоваться регулярно. Комикс должен цеплять внимание. И не должен восприниматься негативно людьми старшего возраста. Планируется 6-9 кадров. Есть приблизительный сценарий, в который можно вносить разумные коррективы.

Если сработает — будут еще аналогичные заказы.

10 лет назад
Fagrant
Андрей 
50 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • 3D-художник, удаленно (Playrix)

    Наша компания заинтересована в сотрудничестве с профессионалами, и проживание в другом городе не является преградой. Благодаря современным технологиям мы успешно работаем с большим числом людей удаленно. Мы знаем, как сделать это сотрудничество удобным и взаимовыгодным. Мы ...

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отрисовка генплана поселка

    Необходимо отрисовать в векторе генплан поселка как в примере: http://aviatorov.ru/genplan/index.php. Он должен потом встраиваться на сайт. Ждем предложений по бюджету и срокам исполнения. Оплата в рублях яндекс деньги

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рисунок девушки с фотографии в сказочный образ

    Нужно красиво отрисовать девушку с фотографии в образ со сказочным оттенком. Типа как принцессы, феи и т.д., но вместе с тем не "мультяшно", ближе к реалистичному. Лежащей посреди цветочного поля в определенной позе (укажу какой), вместе ...

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать логотип для парикмахерской

    Нужен изящный и простой логотип (желательно векторный) для салона-парикмахерской, для размещения на сайте, визитках и вывеске над салоном. Фонты очень желательно использовать бы бесплатные (скажем, из google fonts), возможно, с некой обработкой. Текущий логотип и сайт пришлю заинтересовавшимся ...

    Иллюстрации и Рисунки48 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Баннеры для сайта

    1) Баннер участие в выставке в слайдшоу на senspa.ru размер 1060*281 содержание фото выбрать со страницы http://senspa.ru/company/news/nasha_kompaniya_prinyala_uchastie_v_vystavke_mosbuild_2014/ Логотип выставки http://www.mosbuild.com/ Текст: Представители производителя SensPa приняли участие на выставке Приглашаем к сотрудничеству дилеров и дистрибьютеров по России и СНГ 2) Преимущества покупки в фирменном ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нарисовать иллюстрацию

    Нужно нарисовать коллаж "Логистический процесс" прикрепил два файла для образца. Задумка такая: Большой грузовик приезжает на склад выгружается и со склада выезжают маленькие грузовички по нескольким магазинам. Все нужно сделать красиво и ярко, главное чтобы по ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн слайдов для презентаций SlideShare

    $250

    Посмотрите http://www.slideshare.net/vaynerchuk/storytelling-slideshare-finalpdf. Еще мне нравится http://www.slideshare.net/thewikiman/how-to-use-prezi-and-win Я хочу сделать несколько презентаций на темы, связанные с медициной, в таком же стиле. Тексты - мои, дизайн слайдов - ваш. Нужны картинки размером 748*546 или 1020*765, в JPEG или PNG. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется к статье тематическая картинка с текстом

    К статье требуется тематическая картинка с текстом "Обзор приложений: выбираем лучший офис для Android." Размер 622х304px. Примерно такого типа, как в файле приложения. Мне не нужен шедевр изобразительного искусства, а всего лишь симпатичная картинка к ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Фентези/мультяшный рисунок

    $50

    Хочу порадовать свою знакомую, хочу подарить ей рисунок, где она герой скажем властелина кольца/звездных войн или дургих вселенных, сначала хочу найти человека, а потом уже обсудим детали, её фотка то же будет позже. Самое главное, ...

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад