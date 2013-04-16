Нужно сделать макеты для полиграфической печати: - трех рекламных листовок, формат А5, разноска по почтовым ящикам. - пять рекламных плакатов для размещения на остановках общественного транспорта. Приблизительно в одном минималистичном ...
- Дизайн продукции41 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно написать мобильное приложение. Android и IOS. Цель: реализовать механизмы: - авторизации абонента - оповещений абонентов о событиях (зачисленный платеж, низкий баланс, ремонты и тому подобное) - системных оповещениях ...Мобильные приложения21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Планируется пара проектов для собственного употребления. Хотелось бы участвовать в разработке, времени осваивать все самому с нуля по мануалам нет. Нужен опытный партнер, который «за ручку» проведет меня по этапам решения пары моих учебных задач, ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $900
Есть сайт: http://taiget.ru Требуется его сделать его лучше. Освежить, редизайн, добавить юзабилити и фишек. Предложить и реализовать плюсом полезные материалы/функции. Цвета и минималистичный стиль желательно сохранить. Все "под ключ", только хостинг ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт10 лет назад
Для рекламной листовки необходимо нарисовать комикс, иллюстрирующий выбор провайдера и подключение к Интернет. Стиль - ближе к минималистичному, юмор - приветствуется. Целевая аудитория слабо знакома с сетью и не привыкла ей пользоваться регулярно. Комикс должен ...Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Ищу спеца для проекта. Реализуется на python(?) icap redis(membase?) Требования - знать о приведенных в заголовке словах (или аналогах) не из вики, понимание принципов и опыт работы. Знакомство с линуксом на уровне "Эй, ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужен человек с опытом работы с SCE2000. Задач несколько - поставить и настроить CM, репортер, проанализировать конфигурацию пакетов, предложить улучшения, возможно - предложить что-то по результатам анализа трафика, и тп. Возможно долговременное сотрудничество и другие ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $500
Создание корпоративного сайта для МУП. Платный шаблон joomla, 10+ страниц, наполнение графическим и текстовым материалом, предложения по реализации и дополнительным элементам и возможному дальнейшему развитию. Рассчитываю на Ваш разумный подход и поддержку, как ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $500
Требуется создать рекламный видеоролик. Тематика - интернет-провайдинг. Две версии, 20 и 30 секунд (обсуждается), видеоряд подобный, просто для разных по длительности рекламных блоков. Есть готовые исполнения этой задачи в AfterEffect, нужно сделать лучше. Вышлю ...Видеомонтаж11 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть (разрабатывается) база данных для обслуживания абонентов интернет-провайдера. Нужна админка для клиента. Разработкой базы занимается отдельный человек. Нужно написать прослойку на php(python) для отображения выдаваемых БД объектов (JSON или XML, как договоримся) средствами ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Переписать и оформить коммерческое предложение для юридических лиц, объем около 2000 знаков. Подготовить макет для печати.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Создание корпоративного сайта на базе CMS. 10+ страниц, доработка шаблона, наполнение графическим и текстовым материалом, предложения по реализации и дополнительным элементам и возможному дальнейшему развитию.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад