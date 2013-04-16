В очередной раз благодарна Андрею за интересный проект. От всей команды, и от себя, Марии, лично. Работать с Андреем, ну просто сплошная радость и удовольствие! Всегда творчество, приятное общение, совместный поиск решений. В общем, как обычно, целое море положительных эмоций. С нетерпением, жду дальнейшей совместной работы. Всегда Вам рады, Андрей! С уважением, Мария Буга и команда "Velerbu"