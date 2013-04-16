Fagrant

Андрей Fagrant

 
51 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Описание профиля отсутствует

  • Рекламные материалы для Интернет-провайдера. Юмор и креатив requested!

    Нужно сделать макеты для полиграфической печати: - трех рекламных листовок, формат А5, разноска по почтовым ящикам. - пять рекламных плакатов для размещения на остановках общественного транспорта. Приблизительно в одном минималистичном ...

    Дизайн продукции41 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Приложение для абонентов Интернет-провайдера

    Нужно написать мобильное приложение. Android и IOS. Цель: реализовать механизмы: - авторизации абонента - оповещений абонентов о событиях (зачисленный платеж, низкий баланс, ремонты и тому подобное) - системных оповещениях ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Python + Flask куратор/программер

    Планируется пара проектов для собственного употребления. Хотелось бы участвовать в разработке, времени осваивать все самому с нуля по мануалам нет. Нужен опытный партнер, который «за ручку» проведет меня по этапам решения пары моих учебных задач, ...

    FlaskPythonRedis
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Редизайн сайта

    $900

    Есть сайт: http://taiget.ru Требуется его сделать его лучше. Освежить, редизайн, добавить юзабилити и фишек. Предложить и реализовать плюсом полезные материалы/функции. Цвета и минималистичный стиль желательно сохранить. Все "под ключ", только хостинг ...

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Комикс для рекламной листовки

    Для рекламной листовки необходимо нарисовать комикс, иллюстрирующий выбор провайдера и подключение к Интернет. Стиль - ближе к минималистичному, юмор - приветствуется. Целевая аудитория слабо знакома с сетью и не привыкла ей пользоваться регулярно. Комикс должен ...

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • ICAP фильтрация HTTP

    $1000

    Ищу спеца для проекта. Реализуется на python(?) icap redis(membase?) Требования - знать о приведенных в заголовке словах (или аналогах) не из вики, понимание принципов и опыт работы. Знакомство с линуксом на уровне "Эй, ...

    PythonRedis
    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Cisco SCE2000 требует внимания

    Нужен человек с опытом работы с SCE2000. Задач несколько - поставить и настроить CM, репортер, проанализировать конфигурацию пакетов, предложить улучшения, возможно - предложить что-то по результатам анализа трафика, и тп. Возможно долговременное сотрудничество и другие ...

    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Корпоративный сайт МУП

    $500

    Создание корпоративного сайта для МУП. Платный шаблон joomla, 10+ страниц, наполнение графическим и текстовым материалом, предложения по реализации и дополнительным элементам и возможному дальнейшему развитию. Рассчитываю на Ваш разумный подход и поддержку, как ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Рекламный видеоролик

    $500

    Требуется создать рекламный видеоролик. Тематика - интернет-провайдинг. Две версии, 20 и 30 секунд (обсуждается), видеоряд подобный, просто для разных по длительности рекламных блоков. Есть готовые исполнения этой задачи в AfterEffect, нужно сделать лучше. Вышлю ...

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Админка. JSON-объекты БД превратить в сайт

    Есть (разрабатывается) база данных для обслуживания абонентов интернет-провайдера. Нужна админка для клиента. Разработкой базы занимается отдельный человек. Нужно написать прослойку на php(python) для отображения выдаваемых БД объектов (JSON или XML, как договоримся) средствами ...

    PHPPython
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Корпоративный сайт

    Создание корпоративного сайта на базе CMS. 10+ страниц, доработка шаблона, наполнение графическим и текстовым материалом, предложения по реализации и дополнительным элементам и возможному дальнейшему развитию.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Рерайт коммерческого предложения + шаблон печати
Андрей четко знает, что хочет, и ставит задачу таким образом, что взаимное понимание находится без труда. Всегда на связи и готов ответить на все вопросы. Оплата мгновенная.
Задача, хоть и ушла немного в другую область, выполнена успешно. Я, как заказчик, доволен, буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$500
10 баллов
12 лет назад
Корпоративный сайт МУП
Joomla
В очередной раз благодарна Андрею за интересный проект. От всей команды, и от себя, Марии, лично. Работать с Андреем, ну просто сплошная радость и удовольствие! Всегда творчество, приятное общение, совместный поиск решений. В общем, как обычно, целое море положительных эмоций. С нетерпением, жду дальнейшей совместной работы. Всегда Вам рады, Андрей! С уважением, Мария Буга и команда "Velerbu"
Проект реализован на "отлично". Затянули по срокам, но это уже скорее моя вина. Как всегда, приятно с Вами работать, ребята. Спасибо.
Ответный отзыв
Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$250
10 баллов
12 лет назад
Корпоративный сайт
Очень понравилось работать с Андреем! Интересный заказчик, интересный человек и интересный проект. Работа проходила отлично, с совместным творчеством. Оплатой и результатом очень довольна. У меня осталось масса положительных впечатлений от работы с Андреем, буду очень рада нашему дальнейшему, надеюсь, долгосрочному, сотрудничеству :) Спасибо Андрею :) С уважением, Мария и команда Velerbu.
Очень доволен работой с командой Velerbu и Марией в частности. Хорошие спецы, работа на результат. Контактны, обязательны, профессиональны. Буду обращаться еще. Спасибо.
Ответный отзыв