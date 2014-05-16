Отрисовка в вектор

Сделать из карты (в приложении) физическую карту, сохраняя пропорции, очертания границ островов, гор, низин и глубин Требования: соблюдение картографических норм сделать из карты красивую, хорошо воспринимаемую, читабельную карту интересную и привлекательную с дополнительными элементами чертежа, например, для гор - возвышенности ...
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Требуется отрисовать статую в векторе.
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