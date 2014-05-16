Создание иллюстраций.

Иллюстрации и РисункиЗакрыт10 заявок286 просмотров
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Необходимо отрисовать 10 иллюстраций. Разрешение 300 dpi.

Необходимый размер (см):

Изображение 1: 40х62.

Изображение 2: 44х62.

Изображение 3: 45х45.

Изображение 4: 62х42.

Изображение 5: 52х42.

Изображение 6: 68х42.

Изображение 7: 42х62.

Изображение 8: 84х30.

Изображение 9: 46х62.

Изображение 10: 40х80.

10 лет назад
mospro
Мария 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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