Адаптация штампов под ТЗ

$100
Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок169 просмотров
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Есть почтовые штампы-заготовки (формы). Нужно адптировать в том же стиле шрифты надписей, но другие. Вся работа в кривых (файлы eps). Желательно умение еще отрисовки из растра в вектор (для перевода изображения).

10 лет назад
oleant
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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