Адаптация штампов под ТЗ

Сделать из карты (в приложении) физическую карту, сохраняя пропорции, очертания границ островов, гор, низин и глубин Требования: соблюдение картографических норм сделать из карты красивую, хорошо воспринимаемую, читабельную карту интересную и привлекательную с дополнительными элементами чертежа, например, для гор - возвышенности ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть почтовые штампы-заготовки (формы). Нужно адптировать в том же стиле шрифты надписей, но другие. Вся работа в кривых (файлы eps). Желательно умение еще отрисовки из растра в вектор (для перевода изображения).
- Похожие заказы
- $5Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт9 лет назад
Наша компания заинтересована в сотрудничестве с профессионалами, и проживание в другом городе не является преградой. Благодаря современным технологиям мы успешно работаем с большим числом людей удаленно. Мы знаем, как сделать это сотрудничество удобным и взаимовыгодным. Мы ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходим человек которому знакома ювелирная тема. Нужны эскизы на серебряную бижутерию ручной работы. Кулоны, шармы, серьги и т.д.Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Имеется набросок иллюстрации в формате Adobe Illustrator. Необходимо прорисовать детали, свет, вобщем довести рисунок до вменяемого состояния. Оплата предпочтительней через WebMoney, если с этим проблемы - указывайте Ваш вариант.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется создание моделей (или предоставление коллекции готовых решений) для наложения на готовое пейзажное изображение прошу оценить стоимость Модели должны быть тщательно проработаны, натянута фактура, рисунок. Принимаемая работа: итоговый макет для обработки в 3dmax + psd файл ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт10 лет назад
Для рекламной листовки необходимо нарисовать комикс, иллюстрирующий выбор провайдера и подключение к Интернет. Стиль - ближе к минималистичному, юмор - приветствуется. Целевая аудитория слабо знакома с сетью и не привыкла ей пользоваться регулярно. Комикс должен ...Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо отрисовать в векторе генплан поселка как в примере: http://aviatorov.ru/genplan/index.php. Он должен потом встраиваться на сайт. Ждем предложений по бюджету и срокам исполнения. Оплата в рублях яндекс деньгиИллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно красиво отрисовать девушку с фотографии в образ со сказочным оттенком. Типа как принцессы, феи и т.д., но вместе с тем не "мультяшно", ближе к реалистичному. Лежащей посреди цветочного поля в определенной позе (укажу какой), вместе ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт10 лет назад