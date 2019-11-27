Мне нравится то, чем я занимаюсь)
Приветствую. Сотрудничество со мной - это гарантия быстрого и качественного выполнения работы, а также индивидуальный подход к вам как к заказчику. Я выслушаю ваши идеи и пожелания, помогу создать дизайн который подчеркнет уникальность вашего бренда или требуемой вам модели.
С радостью помогу воплотить ваши яркие мечты и идеи.
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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ТОП-50— 3D-графика
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
год назад
Инициативный исполнитель с отличной техникой. Молниеносное исполнение и очень качественная работа. Очень рекомендую:)
Ответный отзыв
Это очень ценно когда человек знает чего хочет. Спасибо Владислав было приятно поработать вместе.
$55
10 баллов
3 года назад
Сделал быстро и качественно. Приятно с ним работать.
Ответный отзыв
Приятно было поработать в дружеской атмосфере.
$30
10 баллов
3 года назад
Всё сделано в срок и в лучшем виде. Обязательно будем сотрудничать ещё. Мои наилучшие рекомендации.
Ответный отзыв
Александр человек терпеливый. За что ему и спасибо. Проект закончили успешно
$60
10 баллов
4 года назад
Приятно было работать с Вячеславом. Всегда на связи. Сроки не только выполняет, но и перевыполняет, замечания учитывает и быстро вносит корректировки. Соотношение цена/качество очень радует. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отлично поработали. Оплата 100% Спасибо)
$50
10 баллов
6 лет назад
Отличный исполнитель, быстро выполнил задачу. Все качественно, к задаче подходит ответственно, вникает, корректирует. Всегда на связи.
Ответный отзыв
Жалоб нет. Хорошо поработали. Выплаты в срок
3D-графика
7 отзывов
от $30
от 1 дня
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