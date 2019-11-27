3dpostman

Вячеслав 3dpostman

 
33 годаУкраина/Запорожье
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 дня назад
Мне нравится то, чем я занимаюсь)

Приветствую. Сотрудничество со мной - это гарантия быстрого и качественного выполнения работы, а также индивидуальный подход к вам как к заказчику. Я выслушаю ваши идеи и пожелания, помогу создать дизайн который подчеркнет уникальность вашего бренда или требуемой вам модели.

С радостью помогу воплотить ваши яркие мечты и идеи.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
ТОП-50
3D-графика
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Отзывы заказчиков
dirkgntly
Хрипков 
26 летГрузия
год в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
$10
10 баллов
год назад
Подготовить модель к печати
Инициативный исполнитель с отличной техникой. Молниеносное исполнение и очень качественная работа. Очень рекомендую:)
Это очень ценно когда человек знает чего хочет. Спасибо Владислав было приятно поработать вместе.
Ответный отзыв
3dinukraine
Михаил 
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$55
10 баллов
3 года назад
3д модель иконы
Сделал быстро и качественно. Приятно с ним работать.
Приятно было поработать в дружеской атмосфере.
Ответный отзыв
aa410
49 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
3 года назад
Сделать 3д модель пуговицы.
Всё сделано в срок и в лучшем виде. Обязательно будем сотрудничать ещё. Мои наилучшие рекомендации.
Александр человек терпеливый. За что ему и спасибо. Проект закончили успешно
Ответный отзыв
minifct
45 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$60
10 баллов
4 года назад
Герб города (на самом деле это не совсем герб, как оказалось)
Приятно было работать с Вячеславом. Всегда на связи. Сроки не только выполняет, но и перевыполняет, замечания учитывает и быстро вносит корректировки. Соотношение цена/качество очень радует. Рекомендую.
Отлично поработали. Оплата 100% Спасибо)
Ответный отзыв
kizimenko
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Перерисовать изображения
Отличный исполнитель, быстро выполнил задачу. Все качественно, к задаче подходит ответственно, вникает, корректирует. Всегда на связи.
Жалоб нет. Хорошо поработали. Выплаты в срок
Ответный отзыв
3D-графика
7 отзывов
от $30
от 1 дня
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