Сделать 3д модель пуговицы.

Нужно начертить по определенным размерам небольшое и очень простое "изделие ". ( для примера будут реальные фото и скрины с 3д Компаса.) Сделать его фотореалистичую визуализацию и небольшую анимацию. Я думаю что задание будет под силу вообще любому, ...