3д моделирование персонажей для разработки моделей под 3д печать

Приветствую, ищу 3д дизайнера на проект.

1) Умение рисовать 3д персонажей

2) Чувство вкуса

3) Умение искать баланс между четкостью тз и “хорошо выглядит”.

4) По ссылки лежать примеры и уровень работ, который мне нужен. (прошу дать оценку по стоимости). От этого будет завесить

цена контракта. https://drive.google.com/drive/folders/1BvbX2g1Xig2e-BslKAMt4x_5mGB5oXL1?usp=sharing

5) Если у вас есть навык подготовки к 3д печати это будет тока плюсом.

6) Если скинете ссылку на свое портфолио буду тока плюсом.

7) Если вы умеете пользоваться мессенджерам “телеграмм” буду тока плюсом =)

8) Если вы можете общаться голосом это буду тока плюсом.

9) Работать готов тока через защищённые сделки (комиссия на мне)

Буду рад с вами пообщаться.