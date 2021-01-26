Изменить причёску герою в коротком 3D-мультфильме

Есть короткий трёхмерный мультик, где примерно в течение 10 секунд в кадре фигурирует парень с длинными волосами. Выглядит он так: http://piccy.info/view3/14179768/6292b99f82f2955aababb880f607c8ca/

Нужно либо изменить цвет волос, либо в идеале изменить "патлатую" причёску на панковский хайер, и тоже перекрасить в другой цвет.