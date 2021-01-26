Изменить причёску герою в коротком 3D-мультфильме

Нам нужно создать визуальное представление по типу этого: [url=https://www.ebay.de/itm/Walk-In-Dusche-Duschabtrennung-10mm-ESG-Nano-Duschwand-Glas-Duschkabine-H200cm/191620535200?_trkparms=ispr%3D1&hash=item2c9d7953a0:g:YYAAAOSwalxe~0Vk&amdata=enc%3AAQAFAAACcBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%252Fn%252BzU5L90Z278x5ickkfKe2vUidqHRg3XM2X2xOVNURMaH3rvC%252FRT3%252B7KEG9FQmH8J10aFrM34jtXZUtDxs%252BrSL7iexPy7eYbFJAxCRvWwx0TdUzDGE4b8Vm1JdWDcd1sVljWUl2pxgMxU8waAnsNdOid0aHdih8cRt9B%252Bgutpy5u5k9NLwha3b04kInSltCFuSu1%252FPdmr5aMkctQBTBjtg%252FmeIKbcDKOgmgFmHVCRcFuM9xzqRixJydr2y6ukPyCrmRmhZwAKBd%252Btzq4UQYNOAhu5TuHTZuL6AdoaB03201nHWOboqnE1zEhLedt4x25iQBoXW4sXEOd9zV3yoTDbqA8BKBsuqZpLls0jX4FOgWCwksKd69UPzxpdhDfqkE%252BA4Z70x9eT3xI5akQspyoF0DpzCM%252F%252BD14W0nEXJPYW5Up2Jeylhxz3ko9iBCCeH5SfqXhk2TizD2hpYojdGZE2GLR1DPnlVeDP9en%252Fc%252FIxeMw2Mg3gkw3hL7nBQUEntmZF8nhhqw9iq%252BKPsyrjyNdKlgweOPY5Lq7Nevu56BYndDF8xeoil3pPjkZb1V80vUeH9SE31bjogv4mmJgeLVWIrxJAD0tj8TeAQQkFhI%252Fhxb0t%252FX7W34ajl8luuMkg1b6Aev2zuCyitU86c4wRGFIYnrtQ4lzL7XMqNrvUbiW%252B1Z3G%252B6R6t3SwGx5AJrb1HU58%252FRQSJF%252BTVzd9lwf0Wl4YQSjIDzf3fm0s8QIs2lFDfC0elsucwGQeA%252Bm66ysvIfrweyDZVlr1%252F7A%252BjRqHrKyVLMw1NrOuiCOEa6ogWlw%253D%253D%7Ccksum%3A19162053520071c4b76b818f4ef299e2d1270b1587d0%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2334524]https://www.ebay.de/[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть короткий трёхмерный мультик, где примерно в течение 10 секунд в кадре фигурирует парень с длинными волосами. Выглядит он так: http://piccy.info/view3/14179768/6292b99f82f2955aababb880f607c8ca/
Нужно либо изменить цвет волос, либо в идеале изменить "патлатую" причёску на панковский хайер, и тоже перекрасить в другой цвет.
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