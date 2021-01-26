Создать 3д модель автомобильного турбокомпрессора

Здравствуйте! Нужно нарисовать макеты/инструкции для игрушек, около 50 штук разных по 20-25 картинок каждый. Макеты примерно такие https://cloud.mail.ru/public/e88P/yDiVStrRE Там две папки, в одной 6 картинок, в другой более 100, но там фото, а нужно типа 3D картинки. В ...