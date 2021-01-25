3D макет игрушки

Здравствуйте!

Нужно нарисовать макеты/инструкции для игрушек, около 50 штук разных по 20-25 картинок каждый.

Макеты примерно такие https://cloud.mail.ru/public/e88P/yDiVStrRE

Там две папки, в одной 6 картинок, в другой более 100, но там фото, а нужно типа 3D картинки.

В одном макете в среднем должно быть около 20-25 картинок + описание. Вы от меня получаете фото всех возможных деталей, далее монтируете из них макет.

В данном проекте может возникнуть много вопросов, просьба оставлять свои контакты, что бы можно было обсудить голосом.

Просьба в переписке тут на сайте вопросы не задавать.

Цены можете писать примерные за 1 макет/инструкцию к одной игрушке, т. е. за 20-25 картинок.

Спасибо!