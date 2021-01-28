3d моделирование, создание чертежей, создание сайтов

Создание 3d моделей любого уровня сложности, большой опыт создания 3d моделей для производств и станков с ЧПУ. Пишу управляющие программы для станков с ЧПУ, непосредственно под ваш станок.

Создаю и перевожу в электронный вид чертежи, опыт создания чертежей для металлообрабатывающих инструментальных цехов.

работаю с программами autocad, компас 3d, 3ds max, Corel draw, artcam, power mill.

Создаю сайты, есть опыт написания движка сайта с сложной структурой, собственной системой поиска и с адаптивным дизайном отвечающего современным требованиям поисковых систем для быстрого ранжирования