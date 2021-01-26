Сделать 3д модель пуговицы.

Возникла потребность в трех 3D-моделях: 1) аккумуляторная батарея; 2) стеллаж из труб квадратного сечения с четырьмя горизонтальными полками и шестью вертикальными стойками; 3) контейнер (нагрузочный модуль).
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Нужно сделать 3д модель одной и той же пуговицы в двух размерах в соответствии с техзаданием. Формат .obj.
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