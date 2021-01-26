3D моделирование и визуализация светильника в Corona 3ds max

# 1 — $ 10 # 2 — $ 10 # 3 — $ 10

В работе необходимы качественные материалы модели, грамотная сетка и невывернутые полигоны, четкое соблюдение пропорций и размеров, внимательное отношение к деталям (но не перегруз сцены), нельзя использовать русские символы в любых файлах, только латиница.

Ваш алгоритм работы:

1. Моделирование, текстурирование светильника https://odl.by/kupit-podvesnie-lystry-v-breste-online-s-dostavkoy/tproduct/120007420-951950869624-arte-lamp-eurica-a6023sp-1bk

3. Визуализация 3-ех ракурсов + 1 ракурс сетка (требования должны удовлетворять правилам сайта 3ddd). Размер превью 1500x1500

4. Создание архива через скрипт-упаковщик

5. Отправка на проверку в ТГ +375336990394

Условия:

1. Расчет яндекс-деньгами либо webmoney

2. Полная передача прав на коммерческое использование без вашей возмозможности публиковать работу где-либо

Каждый победитель сможет получить заказ на моделирование 100 светильников с оплатой 40000 рублей за весь объем