haarchitect

Александр Граблюк haarchitect

 
32 годаБеларусь/Брест
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Архитектура и дизайн. Опыт 7 лет.

Archevolution (Брест, archevolution2013.blogspot.com/) — Строительство, недвижимость, архитектура

Куратор, Архитектор

- Куратор, логист, менеджер, специалист по связям с общественностью, PR международного форума archevolution 2013.

- Совместная работа с Дитером Богнером.

- Партнерство с Ассоциацией Менеджеров Культуры России.

- Совместная презентация с Бьёрном Стенверсом.

- Разработал эскизный проект по регенерации волынского укрепления Брестской Крепости - экспозиция проводилась в музее ,,Берестье" в течении лета 2011.

- Отмечен дипломом на республиканском этапе конкурса Isover - мультикомфортный дом.

- Разработка концепции развития Брестской Крепости.

- Разработка логотипов, дизайна буклета, фирменного стиля.

- Дизайн интерьера, упаковки, этикетки. PR - пиар.

- Промышленный дизайн, дизайн стула для ,,Постулат"

- Разработка ландшафтного проекта для газеты ,,Пламя Юности".

------------Контакт-----------------

[email protected]

Портфолио: http://haarchitect.by/

Граблюк Александр Леонидович

Тел. (033) 699-03-94

Архитектор

Дизайн буклета
Портфолио
Отзывы заказчиков
baltoy
78 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
9 баллов
11 лет назад
Требуется критика дизайна сайта
Как минимум, про Александра могу сказать, что он внимательный (в отличие от других, в том числе и от меня). Надеюсь, что в ходе сотрудничества с ним, открою и другие его таланты.
Вежливый, справедливый, с чувством юмора. Приятно иметь дело!
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