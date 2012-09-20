Archevolution (Брест, archevolution2013.blogspot.com/) — Строительство, недвижимость, архитектура
Куратор, Архитектор
- Куратор, логист, менеджер, специалист по связям с общественностью, PR международного форума archevolution 2013.
- Совместная работа с Дитером Богнером.
- Партнерство с Ассоциацией Менеджеров Культуры России.
- Совместная презентация с Бьёрном Стенверсом.
- Разработал эскизный проект по регенерации волынского укрепления Брестской Крепости - экспозиция проводилась в музее ,,Берестье" в течении лета 2011.
- Отмечен дипломом на республиканском этапе конкурса Isover - мультикомфортный дом.
- Разработка концепции развития Брестской Крепости.
- Разработка логотипов, дизайна буклета, фирменного стиля.
- Дизайн интерьера, упаковки, этикетки. PR - пиар.
- Промышленный дизайн, дизайн стула для ,,Постулат"
- Разработка ландшафтного проекта для газеты ,,Пламя Юности".
------------Контакт-----------------
Портфолио: http://haarchitect.by/
Граблюк Александр Леонидович
Тел. (033) 699-03-94
Архитектор
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