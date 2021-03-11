3d модели для игры

Игра представляет собой симулятор автоматизации добычи, обработки ресурсов, с дальнейшим крафтом более сложных предметов, и видом сверху. Ближайший аналог: factorio.

В игре будет использоваться метод, когда сначала создаётся 3д модель, рендерится под разным углом, а после, в игре используется отрендеренные изображения.

Сейчас есть минимальный прототип игры, где в качестве текстур используются pixel art, нарисованный на скорую руку.

Требуется:

На основе pixel art рисунков (и дорисовками если потребуется) создать 3д модели

Анимировать модели

Отрендерить модели под разным углом

Сейчас в игре есть следующие объекты: печь, бур, конвейер, манипулятор, сборочный автомат, сундук, стол для исследований и различные предметы.

Для этих и нескольких других объектов нужно будет создать модели.

Я хочу получить модели, по качеству схожими с теми, что есть в Factorio (см. скриншоты 4 и 5)

Готов платить по 400 рублей за модель надлежавшего качества, но цену мы всегда можем обсудить.

Буду рад к дальнейшему сотрудничеству.

Скриншоты:

1) Игра

2) Стол для исследований

3) Простой набросок печи

4) Печь из игры Factorio

5) Паровая турбина из Factorio