Создать дизайн устройства

В работе необходимы качественные материалы модели, грамотная сетка и невывернутые полигоны, четкое соблюдение пропорций и размеров, внимательное отношение к деталям (но не перегруз сцены), нельзя использовать русские символы в любых файлах, только латиница. Ваш алгоритм работы: 1. ...
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Планируется создать аудио трубку для координатных домофон.
Реле с начальным положением с центром по вертикали (положение вкл), поворот рубильника на лево (выкл) отключает устройство/звук, а также запускает индикацию красного светодиода состояния устройства.
Поворот рубильника на право с положения вкл на положение принять, равнозначен снятию трубки на классическом домофоне и отвечает за принятие вызова.
Поворот рубильника из положения принять в положение открыть, открывает входную дверь в подъезде.
Визуальная составляющая полностью на вас, главное, чтобы был соблюден принцип поворотного реле, а также было место для размещение платы, то есть должен быть минимальный корпус, по дизайну вы никак не огранены, готовы рассмотреть самые разные варианты: ретро выключатель, замок сейфа, регулятор громкости яндекс.станции, все эти варианты возможны, от вас мы хотим получить на этом этапе ваше видение, если оно совпадет с нашими представлениями о стильном устройстве, мы продолжим работать дальше и можем заключить договор, если это требуется.
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