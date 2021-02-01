Создать дизайн устройства

Планируется создать аудио трубку для координатных домофон.

Реле с начальным положением с центром по вертикали (положение вкл), поворот рубильника на лево (выкл) отключает устройство/звук, а также запускает индикацию красного светодиода состояния устройства.

Поворот рубильника на право с положения вкл на положение принять, равнозначен снятию трубки на классическом домофоне и отвечает за принятие вызова.

Поворот рубильника из положения принять в положение открыть, открывает входную дверь в подъезде.

Визуальная составляющая полностью на вас, главное, чтобы был соблюден принцип поворотного реле, а также было место для размещение платы, то есть должен быть минимальный корпус, по дизайну вы никак не огранены, готовы рассмотреть самые разные варианты: ретро выключатель, замок сейфа, регулятор громкости яндекс.станции, все эти варианты возможны, от вас мы хотим получить на этом этапе ваше видение, если оно совпадет с нашими представлениями о стильном устройстве, мы продолжим работать дальше и можем заключить договор, если это требуется.