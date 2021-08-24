Igkmax

Игорь Черненко Igkmax

 
27 летРоссия/Томск
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Визуализатор интерьеров, экстерьеров. 3D моделлер

Здравствуйте, 

Я художник 3D визуализации, имею большой опыт 3D моделирования интерьеров, экстерьеров и обьектов различной сложности. Так же я занимаюсь последующей пост-обработкой визуализаций для достижения наилучшего качества итоговой работы. 

Со своей стороны могу предложить вам: 

+ Срочное быстрое и качественное выполнение ваших проектов. 

+ Качественный конечный результат 

+ Всегда на связи с работодателем 

+ Готов помочь с любыми аспектами моделирования вашего продукта

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3D-графика
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$15/час
от $20от 1 дня
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