Визуализатор интерьеров, экстерьеров. 3D моделлер
Здравствуйте,
Я художник 3D визуализации, имею большой опыт 3D моделирования интерьеров, экстерьеров и обьектов различной сложности. Так же я занимаюсь последующей пост-обработкой визуализаций для достижения наилучшего качества итоговой работы.
Со своей стороны могу предложить вам:
+ Срочное быстрое и качественное выполнение ваших проектов.
+ Качественный конечный результат
+ Всегда на связи с работодателем
+ Готов помочь с любыми аспектами моделирования вашего продукта
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Портфолио
- Modern style house360 просмотров
- Визуализация интерьера380 просмотров
- Container Clothes Store401 просмотр
- Modern Office Building298 просмотров
- Container Cafe398 просмотров
- Toyota 2000GT237 просмотров
- Bulova watch225 просмотров
- Wrangler Boots238 просмотров
- Киоск547 просмотров
- Открытое летнее кафе399 просмотров
- Инструментальный ящик233 просмотра
- Интерьер спальной комнаты207 просмотров
3D-графика
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