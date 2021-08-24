Визуализатор интерьеров, экстерьеров. 3D моделлер

Здравствуйте,

Я художник 3D визуализации, имею большой опыт 3D моделирования интерьеров, экстерьеров и обьектов различной сложности. Так же я занимаюсь последующей пост-обработкой визуализаций для достижения наилучшего качества итоговой работы.

Со своей стороны могу предложить вам:

+ Срочное быстрое и качественное выполнение ваших проектов.

+ Качественный конечный результат

+ Всегда на связи с работодателем

+ Готов помочь с любыми аспектами моделирования вашего продукта