Логотип и оформление youtube канала.

Логотипы и ЗнакиЗакрыт38 заявок347 просмотров
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Необходимо придумать логотип и дизайн шапки youtube канала.

Канал посвящен интересным и необычным местам.

Адрес канала: https://www.youtube.com/channel/UCDb_H6EzBQr7yPqOCoOLEqw

7 лет назад
Orinoco
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад