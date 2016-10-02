Логотип и оформление youtube канала.

Очень простой лого, нужно сделать его в векторе, 200р. Не пишите, пожалуйста, в личку, я выберу человека и сам напишу!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо придумать логотип и дизайн шапки youtube канала.
Канал посвящен интересным и необычным местам.
Адрес канала: https://www.youtube.com/channel/UCDb_H6EzBQr7yPqOCoOLEqw
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