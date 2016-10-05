Логотип разработка / дизайн

Нужен логотип для сайта. Абсолютная свобода для творчества. Тот что сейчас, не оригинален, студия подвела. Главное, чтобы логотип соответствовал стилю сайта, и БЫЛ ОРИГИНАЛЕН (сделан вами) А НЕ ОТКУДА ТО ВЗЯТ. можно добавить слоган в лого или без него. Название ...