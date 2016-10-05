Логотип разработка / дизайн

Логотипы и ЗнакиЗавершен25 заявок290 просмотров
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Для проекта требуется лого

Ресурс посвящен продаже нового и бу производственного оборудования.

Название проекта: зона оборудования EQUIPZON

Срок разработки до 3 дней.

7 лет назад
levlitv
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
mikeqiq1
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$20
2 дня
Быстро. Точно. Качественно и в срок! Лого получилось очень красивым. Спасибо
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