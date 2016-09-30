Разработать логотип, нарисовать буклет

Логотипы и ЗнакиЗакрыт32 заявки257 просмотров
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Требуется разработать простенький логотип, который будет использоваться на визитках и в шапке сайта.

Плюс разработать и нарисовать буклет с выпускаемой продукцией.

Предпочтение фрилансерам с портфолио.

Подробности в Скайпе или аське.

7 лет назад
Prohor-pro
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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