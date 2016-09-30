Нужно подкорректировать готовый логотип

Всем спасибо. Но мне сейчас написали что это не оригинальный логотип, https://logopond.com/gallery/detail/118848

Студия подвела, придется заказывать новое лого.

Имеется готовый логотип, но сделан студией не качественно.

В чем проблема конкретно. Фон прозрачный, но если его наложить на темную

поверхность (выяснилось при изготовлении баннеров) видно что не

весь фон прозрачный и визу тень немного срезана.

Нужно убрать попиксельно непрозрачные потертости вокруг лого и подкорректировать тень

слева.