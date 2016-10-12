Логотип в векторе

Логотипы и ЗнакиЗавершен40 заявок353 просмотра
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Требуется создать логотип в векторе. 

Размер 3 х 5 см. 

Примерное представление в приложении. 

Суть:  

Irena Pavlova, i – корона на палочке 

Требуется указать цену и сроки

7 лет назад
amazonn
Виктор 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
aj_man
34 годаУзбекистан
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
7 лет назад
$5
1 день
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makarosh
Анна 
26 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
7 лет назад
$5
1 день
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