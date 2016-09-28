Логотип для онлайн радиостанции

Логотипы и ЗнакиЗакрыт35 заявок272 просмотра
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Нужно создать логотип онлайн радиостанции, играющей самую актуальную хитовую популярную музыку, Топ 40. В эфире звучит только западная фирменная музыка. 

Название радиостанции - Today's Tophits. 

Два вида логотипа - квадратный и горизонтальный. 

В лого не должно быть наушников, слушающих голов, земного шара и тд. 

7 лет назад
topradio
Михаил 
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад