Металлический логотип для сайта нержавейки

Быстро прислал результаты работы, был на связи, дал послепродажную гарантию, что для этого сервиса большая редкость. Ничего не пришлось объяснять по форматам работу, сразу все как надо и под ключ. Оригинальная картинка, а не воровство чужой идеи. Так что мне понравилось с ним работать.