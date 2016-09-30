Металлический логотип для сайта нержавейки

$15
Логотипы и ЗнакиЗавершен17 заявок874 просмотра
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#1$15

Стоп. Заявки не принимаем. Уже думаем. кого выбрать победителем.

Логотип для сайта
7 лет назад
shushle
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
Победитель конкурса
Stepan55
Степан 
68 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
13 часов назад
7 лет назад
#1
Быстро прислал результаты работы, был на связи, дал послепродажную гарантию, что для этого сервиса большая редкость. Ничего не пришлось объяснять по форматам работу, сразу все как надо и под ключ. Оригинальная картинка, а не воровство чужой идеи. Так что мне понравилось с ним работать.
Все отлично. Сотрудничеством очень доволен, приятное общение, своевременная оплата. Все на высшем уровне. Рекомендую!
Заявки фрилансеров
Stepan55
Степан 
68 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
13 часов назад
7 лет назад
#1
Лучший дизайнер логотипов ноября
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