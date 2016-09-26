Необходимо разработать логотип интернет-магазина автозапчастей для дизайна сайта (прикреплен). Название carwix.ru. Занимаемся продажей автозапчастей, аксессуаров, масел и автохимии, щеток стеклоочистителя и т.д. Если нужна дополнительная информация, пишите в ЛС
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Необходимо создать логотип для фотографа.
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