Добрый день Дизайнеры. Требуется создать логотип для вывески кальянной. Фон черный - слова и логотип в золотой. Размеры банера есть. Прикрепил фото как выглядит банер сейчас. Прикрепил примеры логотипов. Название - BLACK HOUSE Оплата после выполненной работы. Мне нужен готовый результат по заданным ...