Логотип для сайта агентства недвижимости "Твой маёнтак"

Если продолжать белорусскую тему, то думаю использовать одного из символов Беларуси - аиста, есть идея дарить клиентам фигурку аиста. По народным приметам - там, где аист - там прибыль и счастье в доме.

Короче, куда то нужно посадить аиста, по крайней мере попробовать либо сделать его прозрачным на заднем фоне. Любые варианты (с аистом или без).

По цветовой гамме.

Если посмотреть коллег - преимущественно используются красный и синий в разных оттенках. Как то

хотелось выделиться) Серый, вполне, только это должен

быть такой серый, который простой по составу (т.е. если потом заказывать

канцелярию и т.п. его легко было нарисовать). Обязательно должен присутствовать оранжевый цвет либо его оттенки.

Т.е. если подытожить логотип нужен простой, простые линии, но что бы цепляло глаз.

Лучше всего, чтобы было сделано несколько вариантов для выбора.

То что нравится в прикрепленном файле.

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