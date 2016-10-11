Логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен24 заявки288 просмотров
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Логотип канала в ютьюбе. Стилизовать скульптуру с фотографии и добавить название канала. В приложенных файлах фото скульптур, нужно на свое усмотрение выбрать одну из них. Название канала: ТВой Алтаец или TVой Алтаец.

7 лет назад
matem11
50 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
makarosh
Анна 
26 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
7 лет назад
$15
2 дня
Отличный исполнитель, ответственный и договороспособный. Анна сделала столько толковых вариантов заказа, что у меня даже возникла проблема, из чего выбирать. Одни положительные эмоции от общения, а сделанная работа - именно то, что я хотел видеть. Вернее, итог работы я представлял себе довольно смутно, и понадобился талант Анны, чтобы эти мои смутные представления визуализировались в результат, который и оказался именно тем, что я и хотел видеть:) Спасибо Анна. Всем рекомендую.
Сергей, спасибо за приятное сотрудничество! Самые положительные эмоции от проекта.
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