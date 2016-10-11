Отличный исполнитель, ответственный и договороспособный. Анна сделала столько толковых вариантов заказа, что у меня даже возникла проблема, из чего выбирать. Одни положительные эмоции от общения, а сделанная работа - именно то, что я хотел видеть. Вернее, итог работы я представлял себе довольно смутно, и понадобился талант Анны, чтобы эти мои смутные представления визуализировались в результат, который и оказался именно тем, что я и хотел видеть:) Спасибо Анна. Всем рекомендую.