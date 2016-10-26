Нужен логотип и бланк для ком. предложений

Логотипы и ЗнакиЗавершен25 заявок262 просмотра
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Нужен новый фирменный стиль с логотипом, бланком для коммерческих предложений и визиткой 

Сайт: igofro.ru 

Компания занимается поставкой и обслуживанием оборудования для производства гофрокартона и гофротары 

Дизайн должен соответствовать тематике  

P.S Логотип и бланк ком.предложения вложен.

7 лет назад
maratelo87
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Nikiforov
27 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
7 лет назад
$40
2 дня
Огромное спасибо Владиславу за отличную профессиональную работу, за понимание и за легкость общения. РЕКОМЕНДУЮ!
Только положительные эмоции от сотрудничества с Тимофеем. Надежный и отзывчивый заказчик. Рекомендую!
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