Нужен логотип и бланк для ком. предложений

Требуется создать логотип в векторе. Размер 3 х 5 см. Примерное представление в приложении. Суть: Irena Pavlova, i – корона на палочке Требуется указать цену и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен новый фирменный стиль с логотипом, бланком для коммерческих предложений и визиткой
Сайт: igofro.ru
Компания занимается поставкой и обслуживанием оборудования для производства гофрокартона и гофротары
Дизайн должен соответствовать тематике
P.S Логотип и бланк ком.предложения вложен.
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