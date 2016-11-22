# 1 — $ 32 # 2 — $ 10

Нарисовать логотип для сайта CookHouse.by Кук Хауз

Тематика - правильные вещи для кухни (товары премиум класса)

модно и со вкусом) с претензий на компанию Мирового уровня)

с какой-то пикторграмой и лаконичный , можно внутри слова CookHouse.

шрифт любой.

Что не нравится это котелок рядом или колпак повара. это все банально и можно сделать с помощью утилиты.

Лого будет использовать в печатной продукции, вывеска, на авто.

Спасибо.