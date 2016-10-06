Логотип для сайта Электроинструмента

Логотипы и ЗнакиЗавершен6 заявок137 просмотров
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ТЗ

1. Логотип для сайта сфера-инструмента.рф

2. желательные элементы логотипа - земной шар с орбитой

3. Предоставить два варианта на выбор - третий вариант если первые два не понравились

4. Исходник - растр + вектор

БЮДЖЕТ 1000 Р.

Логотип для сайта
7 лет назад
whoiam13
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
amina-v
Ольга 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
7 дней назад
7 лет назад
$20
2 дня
Отличный специалист - работы вызываю истинный восторг. Приятно было сотрудничать!
Отличный заказчик - быстрое принятие решения, моментальная оплата.
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