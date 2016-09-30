Очень простой лого, нужно сделать его в векторе, 200р. Не пишите, пожалуйста, в личку, я выберу человека и сам напишу!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать логотип и этикетку для бутиллиравонной воды
- Похожие заказы
- $3Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $42
Нарисовать логотип для сайта CookHouse.by Кук Хауз Тематика - правильные вещи для кухни (товары премиум класса) модно и со вкусом) с претензий на компанию Мирового уровня) с какой-то пикторграмой и лаконичный , можно внутри слова CookHouse. шрифт любой. Что ...Завершен7 лет назад
- $50
Добрый день! Необходимо изменить [b]Логотип визажиста (стилиста, make up, hair) под современный стиль[/b]. [b]Текущий логотип — прикреплён [/b](камень с буквами EH). Требования: 1. Из старого логотипа берём за основу только [b]дизайн камня[/b], НО форму камня нужно сделать более ...Завершен7 лет назад
- $50
Необходимо разработать логотип в векторном виде для строительной компании "Строй-Сети", которая занимается строительством инженерных коммуникаций и инженерных сетей, строительство трубопроводов и теплотрасс, канализации и т.д.(инженерные коммуникации). Логотип будет использоваться для визиток, вывесок, листовок, сайта, сувенирной продукции. Должен ...Завершен7 лет назад
- $120
Нужен логотип для сайта. Абсолютная свобода для творчества. Тот что сейчас, не оригинален, студия подвела. Главное, чтобы логотип соответствовал стилю сайта, и БЫЛ ОРИГИНАЛЕН (сделан вами) А НЕ ОТКУДА ТО ВЗЯТ. можно добавить слоган в лого или без него. Название ...Завершен7 лет назад
Добрый день,буду рада получить предложение на создание логотипа для моего интернет магазина,слогина и общие советы по оформлению сайта.срок до 14 дней. Жду ваших предложений!Логотипы и Знаки31 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $30
Всем спасибо. Но мне сейчас написали что это не оригинальный логотип, [url=https://logopond.com/gallery/detail/118848]https://logopond.com/gallery/detail/118848 [/url]Студия подвела, придется заказывать новое лого. Имеется готовый логотип, но сделан студией не качественно. В чем проблема конкретно. Фон прозрачный, но если его наложить на темную поверхность (выяснилось при ...Логотипы и Знаки19 заявокЗакрыт7 лет назад
Логотип канала в ютьюбе. Стилизовать скульптуру с фотографии и добавить название канала. В приложенных файлах фото скульптур, нужно на свое усмотрение выбрать одну из них. Название канала: ТВой Алтаец или TVой Алтаец.Завершен7 лет назад