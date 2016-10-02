Сделать простенький логотип

Очень простой лого, нужно сделать его в векторе, 200р. Не пишите, пожалуйста, в личку, я выберу человека и сам напишу!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать несложный спортивный логототип в кривых.
Есть примеры. И можем перечислить что должно быть на этом гербе-логотипе.
Оплата на wmr либо яндекс деньги
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