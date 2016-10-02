Сделать простенький логотип

$5
Логотипы и ЗнакиЗакрыт21 заявка205 просмотров
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Нужно сделать несложный спортивный логототип в кривых.

Есть примеры. И можем перечислить что должно быть на этом гербе-логотипе.

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7 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
19 часов назад