Нужен фотореалистичный рисунок

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен2 заявки195 просмотров

Сразу объясняю задание(кто не понял - не пишите)Есть дом, в доме 2 этажа. На первом стоят решетки( в файлах 002,003,004), на втором этаже хотят сделать решетки в половину окна такой формы, как в файле 001.Но!!! чтобы завитушки были такие как в файлах 002,003,004. Чтобы все окна были в одном стиле. Нужно нарисовать решетку второго этажа. Пишите сразу стоимость и нужно очень быстро.

11 лет назад
Pokatilov
48 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$20
1 день
Отлично справился с заданием! Быстро и профессионально.
Сотрудничеством остался доволен.Своевременая оплата.Четко сформулированое ТЗ. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!!

Заявки фрилансеров

TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад