Добрый день. Необходимо подготовить графику для игры "Морской бой". Игра разрабатывается для мобильных устройств. На данный момент требуется графика для главного экрана игры, экрана в котором будет происходить все действие. Детали напишу в ...
Нужен фотореалистичный рисунок
Сразу объясняю задание(кто не понял - не пишите)Есть дом, в доме 2 этажа. На первом стоят решетки( в файлах 002,003,004), на втором этаже хотят сделать решетки в половину окна такой формы, как в файле 001.Но!!! чтобы завитушки были такие как в файлах 002,003,004. Чтобы все окна были в одном стиле. Нужно нарисовать решетку второго этажа. Пишите сразу стоимость и нужно очень быстро.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $10
Нужно перевести картинку в вектор. Рисунок простой, но нужно сделать аккуратно, симметрично, максимально приближено к исходнику.Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нарисовать простой логотип, с надписью Эволюция света, добавить три пиктограммы на золотом фоне, пикторограммы дам, они должны быть в кругу.Завершен11 лет назад
- $50
Нужен художник-иллюстратор для иллюстрирования детских книг. Вектор, растр. Требования - яркие, простые иллюстрации, образцы вышлю на имейл. Быстрота исполнения. Рассмотрю все варианты. Желательны ссылки на портфолио.Иллюстрации и Рисунки27 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Необходимо создать расстровую иллюстрацию, в кратчайшие сроки. Подробности лично.Завершен11 лет назад
есть картинка ( в аттаче) нужно изменить буквы в кубиках на d e t k i и добавить еще один кубик размер не менять исходник в псд и ...Завершен11 лет назад
Необходимо нарисовать обложку для программного продукта. Золотыми буквами (вместо SSSSS) написать Ломбард 24. Золотые буквы должны быть как на рисунке-примере. Прикладываю рисунок с примерными пропорциями надписей и картинок. Прикладываю пример обложки ...Завершен11 лет назад
Есть простенький логотип, который необходимо отрисовать в векторе. Цвета оставить такие как есть. Форматы на выходе *.cdr *.eps *.aiЗавершен11 лет назад
Задача простая: взять готовую модель девушки (например, Masha) и "одеть" ее в одежду, нарисованную на наброске. Либо (более предпочтительный вариант по срокам и цене) - взять модель с подобной одеждой и перекрасить. Например, ...Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт11 лет назад