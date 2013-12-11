Нужен фотореалистичный рисунок

Сразу объясняю задание(кто не понял - не пишите)Есть дом, в доме 2 этажа. На первом стоят решетки( в файлах 002,003,004), на втором этаже хотят сделать решетки в половину окна такой формы, как в файле 001.Но!!! чтобы завитушки были такие как в файлах 002,003,004. Чтобы все окна были в одном стиле. Нужно нарисовать решетку второго этажа. Пишите сразу стоимость и нужно очень быстро.