Добрый день. Необходимо подготовить графику для игры "Морской бой". Игра разрабатывается для мобильных устройств. На данный момент требуется графика для главного экрана игры, экрана в котором будет происходить все действие. Детали напишу в ...
Исполнители для выполнения рисунков продукции
Компании «ТИАРЕЛЛА» производящей сувенирную продукцию из листового металла ТРЕБУЮТСЯ! Исполнители профессионально работающие в векторе, для выполнения рисунков продукции по заданной тематике.Требуется качественно раскрасить контур. Пример контура в ai См. в вложении..Для получения работы и обсуждения стоимости требуется прислать аналог или выполнить тестовое задание по вложенным контурам.
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