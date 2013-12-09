Исполнители для выполнения рисунков продукции

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Закрыт3 заявки279 просмотров

Компании «ТИАРЕЛЛА» производящей сувенирную продукцию из листового металла ТРЕБУЮТСЯ! Исполнители профессионально работающие в векторе, для выполнения рисунков продукции по заданной тематике.Требуется качественно раскрасить контур. Пример контура в ai См. в вложении..Для получения работы и обсуждения стоимости требуется прислать аналог или выполнить тестовое задание по вложенным контурам.

11 лет назад
tiarella-pro
Дмитрий 
56 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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