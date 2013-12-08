Переработка арта для игр

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт13 заявок277 просмотров

Требуется команда 2D художников (3-4 человека) для перерисовки имеющегося арта для игр (ios, android)

Каждая игра содержит от 6 до 10 psd файлов которые необходимо перерисовать идентично оригиналу но в высоком разрешении

срок - 1 неделя на 1-2 игры

оплата - от 40 до 120$ за psd

Всем спасибо кто отписался/ в данный момент готовим пакеты изображений/ в ближайшие 2 дня начну связываться с тем кто изъявил желание

AndroidiOS
11 лет назад
segaprot
Сергей 
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров