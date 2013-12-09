Поменять слово на рисунке

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Завершен7 заявок157 просмотров

есть рисунок

http://sportpit.vam-art.ru/templates/detki2/includes/templates/theme231/images/logo.jpg

вместо SHOP написать STORE

размеры не менять

11 лет назад
rigos
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

bobrov81
Наталья 
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$2
1 день
Быстро и как нужно
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Заявки фрилансеров

bobrov81
Наталья 
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад