Нарисовать иконки оборудования

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт12 заявок241 просмотр

Нарисовать иконки в 1 цвете (просто контуры) производимого оборудования для каталога. Подробнее во влож. файле.

Пожалуйста, указывайте сроки и цену. Спасибо.

11 лет назад
vavon
42 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров