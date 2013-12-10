Сделать jpeg логотипы\заставки\иконку

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Завершен2 заявки242 просмотра

Добрый день!

Необходимо сделать иллюстрации с логотипом в нескольких размерах (jpeg или png):

1) 290px на 110px

На заставках ниже логотип должен располагаться в центре и гармонично смотреться (не сильно большой и не маленький):

2) 640px на 960px

3) 640px на 1136px

4) 2048px на 1536px

5) 2560px на 1600px

и две иконки размером 173px на 173px для iOS (в стиле iOS6 и iOS7)

В приложении лого в AI.

В Ваших предложения хочу видеть стоимость и сроки.

iOS
11 лет назад
PoMkaNik
Роман 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель! Хороший человек! Все быстро, четко по ТЗ без дополнительных комментариев или доработок. Адекватная ценовая политика.
Все супер! Спасибо!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад