Сделать jpeg логотипы\заставки\иконку

Добрый день!

Необходимо сделать иллюстрации с логотипом в нескольких размерах (jpeg или png):

1) 290px на 110px

На заставках ниже логотип должен располагаться в центре и гармонично смотреться (не сильно большой и не маленький):

2) 640px на 960px

3) 640px на 1136px

4) 2048px на 1536px

5) 2560px на 1600px

и две иконки размером 173px на 173px для iOS (в стиле iOS6 и iOS7)

В приложении лого в AI.

В Ваших предложения хочу видеть стоимость и сроки.