Есть фотография, нужно отрисовать женщину в таком стиле (см. приложение). Цены ваши.
Ищу художника
Разыскивается художник для удаленной работы -
необходимо рисовать цветные карикатуры для
запоминания английских слов.
фрилансеров нужно будет много, работы хватит всем, в дальнейшем планируются еще пара подобных проектов
пишите в http://vk.com/ruha1978
примеры карикатур во вложении
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