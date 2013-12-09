Ищу художника

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Закрыт10 заявок318 просмотров

Разыскивается художник для удаленной работы -

необходимо рисовать цветные карикатуры для

запоминания английских слов.

фрилансеров нужно будет много, работы хватит всем, в дальнейшем планируются еще пара подобных проектов

пишите в http://vk.com/ruha1978

примеры карикатур во вложении

11 лет назад
RustamH
Рустам 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров