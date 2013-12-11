Есть рисунок МОТОЭВОЛЮЦИЯ. Требуется: - отрисовать в упрощенном виде, то есть совсем мелкие детали не нужны (как вариант отрисовать в духе комиксов либо на ваше усмотрение). - добавить текст МОТОЭВОЛЮЦИЯ снизу (что ...
Иллюстрация 2х автомобилей
Нужна картинка машинок, как в приложении. Все в таком же роде, но только другое. Чтобы также хорошо смотрелись на голубом фоне. Добрые, лаконичные машинки, без агрессии и вычурности.
Это означает: самые обычные, городские машины! Иномарки! Белого цвета! Не спортивные. Две разные модели, в разных ракурсах. Чтобы в целом смотрелись, как в примере.
Ориентировочные размеры: 480x200
Выбранный исполнитель
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