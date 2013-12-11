Иллюстрация 2х автомобилей

Нужна картинка машинок, как в приложении. Все в таком же роде, но только другое. Чтобы также хорошо смотрелись на голубом фоне. Добрые, лаконичные машинки, без агрессии и вычурности.

Это означает: самые обычные, городские машины! Иномарки! Белого цвета! Не спортивные. Две разные модели, в разных ракурсах. Чтобы в целом смотрелись, как в примере.

Ориентировочные размеры: 480x200