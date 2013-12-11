Иллюстрация 2х автомобилей

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен4 заявки182 просмотра

Нужна картинка машинок, как в приложении. Все в таком же роде, но только другое. Чтобы также хорошо смотрелись на голубом фоне. Добрые, лаконичные машинки, без агрессии и вычурности.

Это означает: самые обычные, городские машины! Иномарки! Белого цвета! Не спортивные. Две разные модели, в разных ракурсах. Чтобы в целом смотрелись, как в примере.

Ориентировочные размеры: 480x200

11 лет назад
rodion_lebedev
Родион 
44 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kaidash
32 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Проект выполнен моментально и очень хорошо.
Очень хороший заказчик! Задание понятное, оплата мгновенная! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

kaidash
32 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад