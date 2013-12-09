Нужно нарисовать многоэтажный дом в разрезе 3d. Идея и объём работ см. вложение.

И второй вопрос: у Вас в портфолио есть коттедж в разрезе, возможен ли такой вариант сотрудничества – Вы в нём дорисовываете моменты, которые мы Вам обозначим и продаёте. Как Вам?