Нарисовать карту России и стран бывшего СССР в SVG

Необходимо нарисовать схематичную векторную карту в SVG формате, где были были отображены Россия (все области) и СНГ.

Пример такой карты России с областями http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29 , туда надо просто добавить страны СНГ. Перед взятием заказа нужно кое-что обсудить, так как мне необходимо кое-что выяснить по формату SVG. Поэтому нужен человек, знающий хотя бы основы работы с такой графикой. Пожалуйста сразу указывайте свою цену за работу.