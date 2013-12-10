Нарисовать карту России и стран бывшего СССР в SVG

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок230 просмотров

Необходимо нарисовать схематичную векторную карту в SVG формате, где были были отображены Россия (все области) и СНГ.

Пример такой карты России с областями http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29 , туда надо просто добавить страны СНГ. Перед взятием заказа нужно кое-что обсудить, так как мне необходимо кое-что выяснить по формату SVG. Поэтому нужен человек, знающий хотя бы основы работы с такой графикой. Пожалуйста сразу указывайте свою цену за работу.

11 лет назад
sergey_a2
Гаранин 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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