Программист проектов на Wordpress

$5000
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки217 просмотров
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Несколько проектов. Правка багов, изменения и дополнения в верстке, разработка нового функционала.

Кто заинтересовался - присылайте ссылки на работы и указывайте что конкретно выполняли.

Ставка 450р \ час.

WordPress
10 лет назад
broccolidev
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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