Программист проектов на Wordpress

Есть псд исходники и небольшое ТЗ. нужно собрать полностью готовый сайт на джумле. Работа через безопасную сделку/ Сайт фиксированный (не резина, не адаптивка). Прилагаю джепеги и ТЗ. Сроки и стоимость. Вопросы. Работу нельзя выкладывать в портфолио и размещать на ней ...