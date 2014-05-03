Требуется программист

Требуется сделать игру в HTML5 с готового макета. в которой используется https://code.google.com/p/box2d/downloads/list (чтоб игра так-же работала или лучше но не хуже) С следующими дополнениями: 1. Натянуть дизайн на игру (в приложении: pinball_design.psd) это пока черновой дизайн, готовый ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Главная задача! Спарсить весть товар с амазон в magento!!!!
Требуются программист для сотрудничества на постоянной основе или по проектно!
Основные требования: опыт работы с wordpress, opencart, magento
Дополнительные навыки: Разработка сайтов, интернет-магазинов на WordPress Woocomerce, Prestashop, Joomla VirtueMart, OpenCart, Shop-Script, Magento.
Подбор и верстка шаблонов.
Изменение дизайна, наполнение, доработка, установка модулей, компонентов, плагинов и скриптов.
Ускорение, оптимизация сайта.
Разработка плагинов для WordPress — хуки, планировщик (крон), регистрация, email информирование.
Написание PHP и JavaScript (jQuery) скриптов для сайтов.
Разработка мобильных Android приложений, разработка desktop приложений.
Возможно рассмотрение кандидатуры по нескольким из перечисленных пунктов.
Оплата по договоренности: сдельно, ставка, другие способы договориться
Преспектива: Руководитель IT-отдела, долевое участие в проектах.
Мораль: желание работать в команде, развиваться(будут проводиться тренинги), ответственный, пунктуальный, желание зарабатывать(не путать - Пахать, как конь!!!)
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