Требуется программист

Требуется сделать игру в HTML5 с готового макета. в которой используется https://code.google.com/p/box2d/downloads/list (чтоб игра так-же работала или лучше но не хуже) С следующими дополнениями: 1. Натянуть дизайн на игру (в приложении: pinball_design.psd) это пока черновой дизайн, готовый ...