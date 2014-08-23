Работенка с HTML5, Canvas, Box2d

Требуется сделать игру в HTML5 с готового макета.

в которой используется https://code.google.com/p/box2d/downloads/list

(чтоб игра так-же работала или лучше но не хуже)

С следующими дополнениями:

1. Натянуть дизайн на игру (в приложении: pinball_design.psd) это пока черновой дизайн, готовый будет показан исполнителю.

2. Добавить звуки в игру (в приложении: hit.mp3 при нажимании любого рычага, wall-hit.mp3 при стуке об любую стенку)

3. При стуке в один из нижних боковых треуголничков - нужно сделать анимацию из предостевленных рисунков.

4. Нужно вставить число внизу - чтоб оно обозначало количество возможных запусков игр и плюсик позволял увеличивать это количество до бесконечности ну и мунус чтоб уменьшал (для теста)

Вообщем брать за основу то что в открытом доступе и немножко доработать так как указвно выше, бэкенд стакискика и т.п пока не требуется.

все :)

У меня много интересных идей и хотелось бы найти человека с знанием html5+js кому нравиться создание игр, для дальнейшего сотрудничества.

Спасибо,

Владимир