Помощь в создании RSS ленты. Frog CMS. Yahoo pipe

Веб-программированиеЗавершен3 заявки91 просмотр
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Задача - есть сайт, на довольно старой CMS - Frog CMS. Есть 2 rss ленты, по двум разным разделам сайта.

Необходимо создать НОВУЮ (еще одну) RSS ленту с полным текстом Новостей (сейчас только урезанный вариант попадает в ленту) объединив 2 раздела для выдачи в новостные службы типа Новотеки, LiveInternet, Яндекс и Googlе Новости, согласно их требованиям и рекомендациям.

Варианта 2:

1. Написать код на сайте для старой CMS.

2. Если Вы знаете Yahoo pipe, насколько я понял, там можно все это объединить путем встроенных инструментов. Но у меня не получилось.

Жду Ваших предложений.

10 лет назад
nivb
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
djtelega
Олег 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$20
2 дня
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