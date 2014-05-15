Помощь в создании RSS ленты. Frog CMS. Yahoo pipe

Задача - есть сайт, на довольно старой CMS - Frog CMS. Есть 2 rss ленты, по двум разным разделам сайта.

Необходимо создать НОВУЮ (еще одну) RSS ленту с полным текстом Новостей (сейчас только урезанный вариант попадает в ленту) объединив 2 раздела для выдачи в новостные службы типа Новотеки, LiveInternet, Яндекс и Googlе Новости, согласно их требованиям и рекомендациям.

Варианта 2:

1. Написать код на сайте для старой CMS.

2. Если Вы знаете Yahoo pipe, насколько я понял, там можно все это объединить путем встроенных инструментов. Но у меня не получилось.

Жду Ваших предложений.