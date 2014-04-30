Настройка postfix для отправки через php mail

1. Несколько форумов с одной базой пользователей 2. движок форума предпочтительно IPB - там есть опция внешняя авторизация, теоретически возможно на vbulletin пишите в приват: 1. опыт 2. в какое время online
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Здравствуйте.
Исходные данные:
- один сервер, много проэктов на нем.
- почтовый сервер стоит postfix
- письма со скриптов отправляются через php mail функцию
Проблема:
- недоверие почтовых сервисов к таким письмам (иногда в спам попадают, иногда пишут сообщение "Возможно что письмо отправлено не с этого почтового ящика")
Задачи:
- настройка postfix для решения проблемы
- что нужно изменить в DNS записях для повышения доверия
- какие mail хидеры необходимо использовать в mail функции для преодоления проблемы.
Прошу отвечать тех у кого есть опыт решения подобной проблемы.
Спасибо
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