Настройка postfix для отправки через php mail

Здравствуйте.

Исходные данные:

- один сервер, много проэктов на нем.

- почтовый сервер стоит postfix

- письма со скриптов отправляются через php mail функцию

Проблема:

- недоверие почтовых сервисов к таким письмам (иногда в спам попадают, иногда пишут сообщение "Возможно что письмо отправлено не с этого почтового ящика")

Задачи:

- настройка postfix для решения проблемы

- что нужно изменить в DNS записях для повышения доверия

- какие mail хидеры необходимо использовать в mail функции для преодоления проблемы.

Прошу отвечать тех у кого есть опыт решения подобной проблемы.

Спасибо