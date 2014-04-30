Парсинг сайта

необходимо провести работы по сайту на wp по внедрению желательно всех рекомендаций гугла и яндекса для веб местеров + почистить и облегчить код от шаблонов и wp + оптимизация шаблона- сайта под разные размеры монитора и ...
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