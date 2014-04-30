Парсинг сайта

$250
Веб-программированиеЗакрыт14 заявок216 просмотров
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Требуется спарсить заголовки страниц на большом сайте.

Парсинг сайта
10 лет назад
americanvendingd
Олег Чащин 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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