Парсинг сайта

Здравствуйте. Есть лендинг, есть сверстанный попап. Необходимо чтобы через n секунд после того как человек зашел на сайт открывался попап, в попапе форма ввода мыла. После ввода мыла и нажатия на кнопку должно происходить взаимодействие со ...